Viranşehir'de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü - Son Dakika

Viranşehir'de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü
22.11.2020 14:34
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Fadıl Aydoğan (40) çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Fadıl Aydoğan (40) çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Aydoğan, çalıştğı inşaatta elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Aydoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Fadıl Aydoğa'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
FOTOĞRFALI
Son Dakika 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü