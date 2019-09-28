Viranşehir'de iş yeri yangını

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şarkpınar Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesi içerisinde oto aksesuarı satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.