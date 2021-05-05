Viranşehir'de kaçak makaron ve tütün operasyonu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, bandrolsüz 552 bin makaron, 9 bin 225 sigara kağıdı ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi. Makaron ve tütüne el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.