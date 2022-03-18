Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu - Son Dakika
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Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu

18.03.2022 16:00
Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuma yazma öğrenen kadınlar, İlçe Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuma yazma öğrenen kadınlar, İlçe Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emine Erdoğan Kadın ve Aile Destek Merkezinde okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, için kütüphane gezisi düzenlendi.

Geziye çocuklarıyla katılma imkanı buluna kadınlar, seçtikleri kitapları okuyarak vakit geçirdi.

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Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu - Son Dakika


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