Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Viranşehir'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

28 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Viranşehir'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Ortega'nın kullandığı 06 FV 4697 plakalı beton blok taşıyan kamyon, Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan Ortega, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Hesabından "Her Şeyin Sonu" Yazılı Paylaşım Yapan Muhtar, İntihar Girişiminde Bulundu Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı

Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]