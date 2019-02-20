Viranşehir'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
28 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıdvan Ortega'nın kullandığı 06 FV 4697 plakalı beton blok taşıyan kamyon, Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan Ortega, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:55 Kaynak: AA
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