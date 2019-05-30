Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de kapalı kasık fıtığı ameliyatı
Son Dakika Sağlık Haber

Viranşehir'de kapalı kasık fıtığı ameliyatı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasık ağrısı yaşayan bir kişi halk arasında "kapalı yöntem" olarak bilinen "laparaskopik" ameliyatla sağlığına kavuştu.

Viranşehir'de kapalı kasık fıtığı ameliyatı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasık ağrısı yaşayan bir kişi halk arasında "kapalı yöntem" olarak bilinen "laparaskopik" ameliyatla sağlığına kavuştu.
Kasık ağrısı nedeniyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvuran M.Ç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Önder Akkuş tarafından ilçede ilk kez uygulanan "laparaskopik" yöntemle ameliyat edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuş, Viranşehir Devlet Hastanesine kısa bir süre önce tayin olduğunu ve ilk kez "laparoskopik" kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapalı kasık fıtığının açık fıtık onarımına göre birçok avantajı olduğunu ifade ederek, bu tür başarılı ameliyatların sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlhan Erkan ise Op. Dr. Önder Akkuş ve ekibine yaptıkları başarılı ameliyattan dolayı teşekkür ederek, Viranşehir Devlet Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Akkuş, Şanlıurfa, Viranşehir, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de kapalı kasık fıtığı ameliyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]