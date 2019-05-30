Viranşehir'de kapalı kasık fıtığı ameliyatı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasık ağrısı yaşayan bir kişi halk arasında "kapalı yöntem" olarak bilinen "laparaskopik" ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasık ağrısı yaşayan bir kişi halk arasında "kapalı yöntem" olarak bilinen "laparaskopik" ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kasık ağrısı nedeniyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvuran M.Ç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Önder Akkuş tarafından ilçede ilk kez uygulanan "laparaskopik" yöntemle ameliyat edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuş, Viranşehir Devlet Hastanesine kısa bir süre önce tayin olduğunu ve ilk kez "laparoskopik" kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kapalı kasık fıtığının açık fıtık onarımına göre birçok avantajı olduğunu ifade ederek, bu tür başarılı ameliyatların sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.



Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlhan Erkan ise Op. Dr. Önder Akkuş ve ekibine yaptıkları başarılı ameliyattan dolayı teşekkür ederek, Viranşehir Devlet Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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