Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları

Viranşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

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Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

İlçede merkezinde açık hava etkili olurken, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda zaman zaman kar yağışı yaşanıyor.Karayolları ekipleri, Viranşehir- Diyarbakır kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 91. Şube Şefliğinde görevli Hasan Duvarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin gece-gündüz demeden görevini sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu belirten Duvarcı, "Çalışmalarda 2 kar temizleme aracı, 2 tuz serpme makinesi ve bir takip aracıyla çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kapalı köy yolu yok. Her an göreve hazır durumdayız. Sürücülerimizin mağdur olmamaları için kar lastiği takmaları ve zincir bulundurmalarını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:05 Kaynak: AA

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