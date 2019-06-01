Viranşehir'de kaza: 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
'nın Viranşehir
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametine giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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