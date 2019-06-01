Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de kaza: 2 yaralı
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Viranşehir'de kaza: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Viranşehir'de kaza: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametine giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Viranşehir, 3. Sayfa
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