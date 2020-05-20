Viranşehir'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Viranşehir ilçesinde koronavirüs salgınına karşı önlem ve tedbirler kapsamında mahallelerde maske dağıtımı ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Muhtar, aza, imamlar, öğretmenler ve polislerden oluşturulan gruplar, maskesiz vatandaşlara maske vererek, sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takmanın salgınla mücadeledeki önemini anlatıyor.

İlçedeki esnafları da ziyaret eden görevli gruplar, maske takmanın ve sosyal mesafeye uymanın hayati derecede öneme sahip olduğunu belirterek, salgınla mücadelede gelinin nokta hakkında bilgi veriyor.

Kaymakam Ömer Dereci, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tehlikesinin henüz bitmediğini belirterek, bu yüzden normalleşme sürecinde de tedbirlere uyulması gerektiğini kaydetti.

Süreci doğru okumanın ve salgın tehlikesini ciddiye almanın önemli olduğunu ifade eden Dereci, Viranşehir halkını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak ve hayati öneme sahip iki kural olan sokakta maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet etti.