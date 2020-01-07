Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak - Son Dakika

Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak

7 saat önce

Viranşehir ilçesinde "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesi kapsamında mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak.

Viranşehir'de mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak, System.String[]

Viranşehir ilçesinde "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesi kapsamında mantar atölyesi ve tavuk çiftliği kurulacak.

Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Ömer Dereci, İlçe Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Dereci, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan Viranşehir'de çok önemli bir proje yürüttüklerini belirtti.


GAP İdaresi Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle "Öğrencilerimiz ve Çiftçilerimiz Birlikte Üretimde" Projesinin yürütüldüğü ifade eden Dereci, "Proje kapsamında 325 metrekarelik alanda 3 mantar atölyesinin kurulum çalışmalarına başlandı. Yine proje kapsamında 800 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu atölyesini de faaliyeti koyacağız. 800 bin dekar sulu arazisi olan Viranşehir'de geleneksel yöntemlerle zirai faaliyet yürütülmesi ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamayacaktır." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci de Viranşehir'de tarımı geliştirmek için her türlü projeye destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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