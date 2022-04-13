Viranşehir'de marketlere denetim - Son Dakika
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Viranşehir'de marketlere denetim

13.04.2022 09:24
Viranşehir'de marketlere denetim

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde periydik olarak denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda marketlerde denetim yapan ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatı ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde bir işletmeye cezai işlem uygulandı.

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Viranşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de marketlere denetim - Son Dakika


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