Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi

07.03.2022 17:22
Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi

Viranşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market ve depolara fiyat ve stok denetimi yapıldı.

Viranşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market ve depolara fiyat ve stok denetimi yapıldı.

Viranşehir'de stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten market ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Fahiş fiyat denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren zabıtalar, elektronik faturaları tek tek kontrol etti. Zabıta ekipleri, geniş kapsamlı yapılan denetimler sırasında esnaflara stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimlerde, stokçuluk yapan işyerlerine cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde fiyat denetimi ve stokçulara yönelik çalışma başlattıklarını ve bu konuda zabıtalara talimat verdiğini anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Kimse kusura bakmasın milletimizin canını yakan stokçulara asla mesahama göstermeyeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi

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Viranşehir, Hisarcık, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Viranşehir'de marketlere fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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