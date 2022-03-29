Viranşehir'de metruk yapılar yıkıldı - Son Dakika
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Viranşehir'de metruk yapılar yıkıldı

29.03.2022 12:23
Viranşehir'de metruk yapılar yıkıldı

Viranşehir Belediyesince vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda metruk yapılar yıkılıyor.

Viranşehir Belediyesince vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda metruk yapılar yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerde madde bağımlılarının kullandığı, tehlike arz eden metruk yapılarla ilgili gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kale Mahallesi'nde bulunan metruk yapı, gerekli önlemler alınarak ekiplerce yıkıldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, metruk yapıların yıkılması için vatandaşlardan yoğun talepler geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapıların çoğu malikleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve zamanla hem çökme tehlikesi oluşacak seviyeye gelmiş, hem de madde bağımlılığı olan gençlerin meskeni haline gelmiştir. Bunlarla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Gerek kendi tespitlerimiz gerekse vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talepler oluyor. Bu talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek zaman kaybı yaşamadan aldığımız encümen kararlarıyla yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Nezih ve huzurlu ortamlarda yaşamayı sonuna kadar hak eden Viranşehir halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

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Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de metruk yapılar yıkıldı - Son Dakika


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