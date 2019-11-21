Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de ocaklı fırın tamiratı sırasında patlama meydana geldi
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Viranşehir'de ocaklı fırın tamiratı sırasında patlama meydana geldi

6 saat önce

Viranşehir'de ocaklı fırın tamiratı sırasında patlama meydana geldi Ocağı tamir eden usta kontrol etmek için çakmağı yakınca patlama meydana geldi Patlamada tamirci yaralanırken evde yangın çıktıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama...

Viranşehir'de ocaklı fırın tamiratı sırasında patlama meydana geldi

Ocağı tamir eden usta kontrol etmek için çakmağı yakınca patlama meydana geldi

Patlamada tamirci yaralanırken evde yangın çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Tamiratı bitiren usta çakmağı çakınca patlama yaşandı

İddiaya göre arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı. Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangında çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Viranşehir'de ocaklı fırın tamiratı sırasında patlama meydana geldi

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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