Viranşehir'de okul güvenliği toplantısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Konferans salonunda Kaymakam Ömer Dereci başkanlığında yapılan toplantıya,İlçe Milli Eğitim Müdür Mehdi Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Kasım Çabuk, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, 2019-202 eğitim ve öğretim yılında okulların güvenliği ve sorunları görüşüldü.

Kaymakam Dereci, burada yaptığı açıklamada, okulların çevre güvenliği için polislerin görevlendirileceğini belirtti.

Ayrıca okulların ve pansiyonların girişlerinde güvenlik görevlisi personellerin vardiyalı olarak görev yapacağını ifade eden Dereci, öğrencilerin güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.

Dereci, okul ve çevrelerinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da devam edeceklerine dikkati çekti.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Dereci, kolluk kuvvetleri ile eğitim kurumlarının eş güdüm içinde çalışacağını sözlerine ekledi.