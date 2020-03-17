Viranşehir'de ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Viranşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, belediye hizmet binası, kaymakamlık, kültür merkezi, spor kompleksi ile vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Başta resmi kurumlar olmak üzere toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalarımız rutin olarak devam edecek." dedi.