Viranşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Viranşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

6 saat önce

ŞANLIUMRFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Polat'a (8) otomobil çarptı.

Viranşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

ŞANLIUMRFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Polat'a (8) otomobil çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, Viranşehir'in Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Polat'a, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, sürücü H.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Mikail Polat, Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: DHA

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