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Viranşehir'de parke ve temizlik çalışması

55 dakika önce

Viranşehir Belediyesi kırsal mahallelerde kilitli parke taşı çalışması başlattı.

Viranşehir'de parke ve temizlik çalışması, System.String[]
Viranşehir Belediyesi kırsal mahallelerde kilitli parke taşı çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye meclis üyeleriyle, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsaldaki Uğurlu Mahallesi'nde başlatılan parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçenin dört bir yanında üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekinci, hedeflerinin tüm kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşemek olduğunu söyledi.
Ekici, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezinde yapılan temizlik ve yıkama çalışmalarına katılarak, işçilerle birlikte tazyikli suyla caddeleri yıkadı.
Viranşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Uğurlu, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:49 Kaynak: AA
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