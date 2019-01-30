Viranşehir'de PKK Propagandasına 11 Gözaltı
29 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere polis operasyonu düzenlendi. İlçede, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının da olduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KENT MERKEZİNDE 1 TUTUKLAMA
Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan Veysi K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:34 Kaynak: DHA
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