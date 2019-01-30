Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de PKK Propagandasına 11 Gözaltı

Viranşehir'de PKK Propagandasına 11 Gözaltı

29 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.

Viranşehir'de PKK Propagandasına 11 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere polis operasyonu düzenlendi. İlçede, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının da olduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KENT MERKEZİNDE 1 TUTUKLAMA

Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan Veysi K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Geçersiz mi?

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:03:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de PKK Propagandasına 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]