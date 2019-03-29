Viranşehir'de Şafak Vakti Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
26 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP'nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP
'nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir ilçesinde bu sabah şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'nin Belediye meclis üyesi adayları ve Viranşehir ilçe yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. PKK
adına illegal çalışmalar yürüttüğü iddiası ile gözaltına alınanların, ifadeleri için Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara çıkarılması bekleniyor - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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