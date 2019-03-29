Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Şafak Vakti Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Viranşehir'de Şafak Vakti Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

26 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP'nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de Şafak Vakti Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP'nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesinde bu sabah şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'nin Belediye meclis üyesi adayları ve Viranşehir ilçe yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. PKK adına illegal çalışmalar yürüttüğü iddiası ile gözaltına alınanların, ifadeleri için Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara çıkarılması bekleniyor - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

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