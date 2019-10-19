Viranşehir'de sağanak etkili oldu
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:23 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğlede sonra başlayan yağmur ara ara şiddetin artırdı. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar, caddelerdeki iş yerlerinin önündeki gölgeliklerin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı caddelerde trafik akışının yavaşladığı görüldü.
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