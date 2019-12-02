Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de sağanak yağmurdan yol çöktü
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Viranşehir'de sağanak yağmurdan yol çöktü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.

Viranşehir'de sağanak yağmurdan yol çöktü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.


İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. İlçede bulunan Stadyum Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ile Salı Pazarı civarındaki yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar maddi hasar yaşandı.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve beraberindeki heyet, çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu. Ekinci, "Viranşehir'de bu sabah başlayan yağış bazı yerlerde çökmelere neden oldu. İlçenin Bahçelievler Mahallesi salı pazarı ve Stadyum Caddesinde yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar saplandı. Yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Büyükşehir ve Viranşehir Belediyesi olarak halkın yanındayız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Bahçelievler Mahallesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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