Viranşehir'de şehit anneleri ve eşleri unutulmadı - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Anneler Gününde şehit annelerini ve eşlerini unutmadı. Viranşehir'de ikamet eden annelere ziyarette bulunan belediye ekipleri hediye ve gül takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Anneler Gününde şehit annelerini ve eşlerini unutmadı. Viranşehir ilçe merkez ve kırsalında ikamet eden annelere ziyarette bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci hediye ve gül takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı. Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerine ve annelerine ziyaret gerçekleştirerek, Anneler Günü'nü kutlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, Viranşehir Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Seyit Mücahit Seyit de eşlik etti. Yetkililer, Viranşehir'de ikamet eden 16 şehit ailesinin gününü verdiği hediyeler ile kutladı.



Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci "Şehit annesi demek, bir vatanın annesi demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Anneler Gününüz kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA