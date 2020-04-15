Viranşehir'de semt pazarlarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Viranşehir'de, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığı için alınan önlem ve tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının bulaşma riskinin en fazla olduğu sebze-meyve pazarları, Salıpazarı hariç her gün aynı mahalle ve aynı caddede yapılacağına karar verildi. Alınan kararla, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri farklı mahallelerde kurulan semt pazarları bundan sonra her gün Kışla Mahallesi Tabur yanı 1.Caddede kurulacak.Belediye Zabıta ekipleri, alınan kararın ardından pazarın giriş ve çıkışına bariyer, sosyal mesafe için tezgahlar arası güvenlik şeridi çektikten sonra semt pazarında denetimlerde bulundu.



Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve müşteri arasındaki sosyal mesafenin korunması, tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı, Kılık kıyafet ve hijyen ortamını denetledi.Zabıta ekipleri, yapılan denetimle birlikte pazarcı esnafı ve pazara alışveriş için gelen müşterilere maske dağıttı. - ŞANLIURFA