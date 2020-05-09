Viranşehir'de sera çalışmaları - Son Dakika

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, ilçede kurulacak 3 seranın yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmaları inceleyen Kaymakam Dereci, Proje Ofisi Koordinatörü Fethi Üncal'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarımsal üretimde Viranşehir'de yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Dereci, şunları kaydetti:

"Seracılık projesi ile hem üretim hem de iş imkanı sağlayacağız. Viranşehir suyu ve toprağı bol bir ilçemizdir. İlçede seracılığı yaygınlaştırmamız halinde en az 10 bin istihdam olanağı sağlanabilecektir. Modern seramızın ilçe çiftçisine örnek olmasını umuyoruz. Seraların faaliyete geçmesinin ardından bilgi almak bu alanda yatırım yapmak isteyen herkese teknik ve pratik destek sunacağız."

Dereci, Tarım Lisesini de ziyaret ederek burada uygulanan projeler hakkında bilgi aldı.