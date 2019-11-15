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Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'deki 4 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 5 şarjör, 58 kurşun ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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