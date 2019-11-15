Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika

Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'deki 4 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 5 şarjör, 58 kurşun ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı
Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 21:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]