Viranşehir'de silah kaçakçılığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'deki 4 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 5 şarjör, 58 kurşun ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.