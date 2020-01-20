Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika

Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde araç parkı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde araç parkı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınar Caddesi'nde bulunan Maliye Otoparkı önünde akşam saatlerinde araç park etme nedeni ile Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle kavgaya karışan 4 kişi ile olayla alakası olmayan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimler öğrenilmeyen 7 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.


Ceylanpınar, Viranşehir, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 00:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]