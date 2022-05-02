Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

02.05.2022 15:29
Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir'in Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan iki aile, kısa süre sonra silahla kavga etti. Kavgada İzzet Ç. ve Mehmet C. yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İzzet C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement