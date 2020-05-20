Viranşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları Yenişehir Mahallesi Naif Umaz Parkı yakınlarında tekrar karşılaştı.

Akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet S. (50) ayağından yaralandı.

Yaralı Mehmet S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.