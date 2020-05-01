Viranşehir'de spora dev yatırım

Genç nüfusun yoğun olduğu Viranşehir İlçesinde spora da büyük önem veriliyor.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekincinin girişimleriyle Viranşehir'de yaklaşık 21 Milyon TL tutarında gençlik ve spor tesisleri yapılacak. Göreve başladığı günden buyana Viranşehir'e büyük yatırımlar yapabilmek için büyük çaba gösteren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin girişimleri, meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz 15 Ocak'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmede bulunan Başkan Ekinci, genç nüfusun yoğun olduğu Viranşehir İlçesine kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve mahallelere futbol sahaları yapılması için destek istemişti. Başkan Ekini'nin taleplerini olumlu karşılayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 200 Bin nüfuslu ilçeye gençlik ve spor tesisleri yapmaya karar verdi.



21 milyon TL yatırım yapılacak



Böylece Viranşehir ilçesine yaklaşık 21 Milyon TL değerinde 1000 kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile 3 mahalleye sentetik futbol sahası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen sözleşmeyi imzalayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yakın zamanda bu yatırımlar için proje hazırlayarak, ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.



"Gençliğe büyük önem veriyoruz"



Sağlıklı nesiller ve sporcular yetişmesi amacıyla Viranşehir'de spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini belirten Ekinci, bu projelerin yapılması ile birlikte ilçede spor alanında büyük bir eksikliğin giderileceğini söyledi.



Ekinci, yapılması planlanan tesislerin protokollerini hızlı bir şekilde tamamlayarak, bitirmenin gayreti içinde olacaklarını dile getirerek, "Bu tesislerden ilçemizi ve ilimizi temsil edecek nice başarılı sporcularımızın çıkacağına inanıyorum. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, hayat tarzı haline getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde futbolu, salon sporlarını, yüzmeyi ve gençlik ile ilgili aktivitelerin yapılmasını yaygınlaştıracağız. Bu nedenle gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden faydalanması büyük önem taşıyor" dedi. - ŞANLIURFA