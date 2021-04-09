Viranşehir'de tarımsal sulamada GES projesinin fizibilite raporu tamamlandı - Son Dakika

Viranşehir Kaymakamlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleri ile hazırlanan "Tarımsal Sulamada GES" Projesi fizibilite raporunun tamamlandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda hazırlanan raporla ilgili değerlendirilmede bulunuldu.

Kaymakam Ömer Dereci, yaptığı konuşmada, Tarımsal Sulamada GES Projesinin fizibilite raporunun tamamlandığını belirterek ortaya çıkan sonucun umut verici olduğunu kaydetti.

Tarımsal sulamada güneş enerjisinin kullanılması durumunda bölgedeki enerji sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm getirileceğinin anlatan Dereci şöyle konuştu:

"Türkiye pamuk yetiştiriciliğinde dünyada ilk 10'da olmasına rağmen, verilerine göre dünya pamuk ithalatında 5. sırada yer alıyor. Bu veriler pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu göstermektedir. Türkiye'de pamuğunun yarısından fazlası Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir. Pamuk ekim alanları sürekli genişleyen Güneydoğu Anadolu'da artan maliyetler çiftçileri farklı arayışlar içine sokmuştur. Pamuk üretiminde çiftçiyi en çok zorlayan maliyet kalemi enerji olarak görülüyor. Enerji maliyetinin düşürülmesi için ortaya koyduğumuz Tarımsal Sulamada GES modelinin fizibilite raporunda vardığımız sonuç enerji sorunun kalıcı ve sürdürülebilir olarak çözüm getirebilir."