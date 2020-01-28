Viranşehir'de tekstil fabrikası açıldı - Son Dakika

Viranşehir ilçesinde tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin öncülüğünde projelendirilen, Karacadağ Kalkınma Ajansının desteklediği, Viranşehir Belediyesinin mali katkılarıyla inşa edilen tekstil fabrikası, Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törenle üretime başladı.

Vali Erin, törende yapığı konuşmada, kısa süre önce temeli atılan fabrika binasında üretim ve istihdamın başlamasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İstihdama yönelik projeler yürütüklerini belirten Erin, "Fabrikada ilk etapta 125 kişi işe başladı, yakın zamanda 300 ve orta vadede 600'ün üzerinde işçi istihdam edilecek inşallah. Bu fikrin ortaya atılmasından, gerçeğe dönüşmesine kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da fabrikanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçedeki işsizlik sorununa neşter vurulduğuna dikkat çekti.

Açılış törenine Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, VGS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Beslenen ile çok sayıda davetli katıldı.