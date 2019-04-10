Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

Viranşehir'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya aracığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen aralarında HDP'li 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir'de Terör Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya aracığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen aralarında HDP'li 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilerin merkez ve kırsal mahallelerdeki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyoda HDP'li belediye meclis üyeleri Celil Ç. ve Ramazan İ.'nin de bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, operasyon kapsamında adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:35 Kaynak: DHA
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