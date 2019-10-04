Viranşehir'de terör propagandasına 7 gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar