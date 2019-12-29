Viranşehir'de tır markete daldı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de tır markete daldı: 4 yaralı - Son Dakika

Viranşehir'de tır markete daldı: 4 yaralı

6 saat önce

Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan diğer sürücüler ve mahalleli nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Kaza,öğleden sonra, Şanlıurfa- Mardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı. TIR güçlükle dururken, markette ailesiyle alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) ile sürücü Çetin Taş yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından TIR, marketten kepçeyle çıkarıldı. Mahalleli ve diğer sürücülerin kaza yerinde durup, olayı incelemesi ve araçlarını yol ortasında bırakması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince uyarılan sürücüler, bir süre sonra dağılınca trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüler bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi.

Viranşehir'de tır markete daldı: 4 yaralı

Viranşehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
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