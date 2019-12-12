Viranşehir'de trafo panosunda patlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de trafo panosunda patlama - Son Dakika

Viranşehir'de trafo panosunda patlama

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı.

Viranşehir'de trafo panosunda patlama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı. Cep telefonuna yansıyan patlama paniğe yol açarken, mahalleye uzun süre enerji verilmedi.

Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Pano, ardından bomba gibi patladı. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğin yaşanmasına neden oldu. Patlama nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekipleri trafoyu tamir etmek için çalışma başlatırken, 3 mahallede uzun süreli enerji kesintisi yapıldı.Yaşanan patlama anı ise olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik yaparken canından oluyordu
İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
18:30 Topkapı Sarayı'ndaki kayma durdu - Son Dakika
18:30 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
18:30 Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı - Son Dakika
18:30 Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
18:28 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:34:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Viranşehir'de trafo panosunda patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]