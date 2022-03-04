Viranşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Viranşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

04.03.2022 20:15

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Enver Zencirci/ İHA)

Viranşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Viranşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Viranşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Viranşehir, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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