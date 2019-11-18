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Viranşehir'de yaşanan alt yapı sorunu çözüme kavuştu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan alt yapı sorunlarına yönelik 21 milyon 500 bin lira değerindeki 34 bin metrelik kollektör hattı çalışmasını tamamladı.

Viranşehir'de yaşanan alt yapı sorunu çözüme kavuştu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan alt yapı sorunlarına yönelik 21 milyon 500 bin lira değerindeki 34 bin metrelik kollektör hattı çalışmasını tamamladı.


ŞUSKİ, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı projesi kapsamında 21 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli ile yürütülen çalışmalar ilçe halkının hizmetine sunuldu.


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, alt yapı anlamında ilçenin kanalizasyon eksikliğini gidermek üzere hazırlanan proje ile Viranşehir'de kanalizasyon hattı eksik olan birçok mahalle bu proje ile alt yapıya kavuşmuş oldu. Yapımı başlanan ve kısa bir sürede bitirilen Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı çalışmaları kapsamında ekipler sahada iş makineleri ve teknik personellerle çalışarak projenin bir an önce bitmesi için uygulamalarını sürdürdü. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 21 milyon 500 bin liralık yatırım bedelli olan proje için ekipler toplamda 34 bin metre kollektör hattı döşedi. Ayrıca projeye ek olarak döşenen, Viranşehir'de yeni yerleşime açılan mahallelerde eksik görülen kanalizasyon hat bağlantı çalışması da yapılarak ana kollektör hattına bağlandı. - ŞANLIURFA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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