Viranşehir'de yer fıstığı üretilmeye başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yer fıstığı üretimine başlandı.

İlçedeki bir çiftçi, Viranşehir Ziraat Odasının da yönlendirmesiyle alternatif ürün olarak yaklaşık 500 dönüm araziye ektiği yer fıstığının hasadına başlamayı planlıyor.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, AA muhabirine, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmelerini istediklerini söyledi.

Viranşehir Ovası'nın bereketli topraklar olduğunu aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Farklı bir ürün türü olarak çiftçimizin yetiştirmiş olduğu yer fıstığını yerinde inceleme fırsatımız oldu. Üreticimiz İsmail Kete'den ekimden hasada kadar yapmış olduğu kültürel işlemler konusunda bilgi aldım. Bu ürünün periyodik işlerinin çok maliyet gerektirmediğini, hali hazırda yetiştirmiş olduğumuz öteki tarla bitkilerinden daha masrafsız olduğunu ve yöre çiftçisine alternatif bir seçenek sunacağı kanısına vardım. Böyle farklı bir ürünle yöre çiftçisine örnek teşkil edeceği için ve ürün desenimizin çeşitlenmesinde öncülük ettiği için çiftçimize teşekkür ederim. Bu başlangıç ile ilçemizde pazar ağımız genişleyecektir."