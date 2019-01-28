Viranşehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu
20 dakika önce
Viranşehir'de yoğun sis etkili olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Viranşehir
'de yoğun sis etkili oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde son zamanlarda etkili olan yağmur yağışları sonrasında, vatandaşlar gece etkili sis karşılaştı. Yoğun sis özelikle kırsal alanlarda ve ilçe karayolunda etkili olurken, görme mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüğü görüldü. Yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yollarda kontroller yaparak, sürücülerin yavaş ilerlemesi konusunda uyarılarda bulundu. Meteorolojiden bölgede yoğun sisin zaman zaman aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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