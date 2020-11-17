Viranşehir'de yol çalışması - Son Dakika

Viranşehir'de yol çalışması
17.11.2020 09:53
Viranşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Viranşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İsleri Kırsal Daire Başkanlığı ekiplerince, kırsal mahallelerdeki yollarda asfaltlama çalışması başlatıldı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Daha güzel ve yaşanılabilir bir Viranşehir" sloganı ile Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmalara devam ettikleri belirterek, yolların mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.
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