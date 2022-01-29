Viranşehir'de zabıta ekipleri işyerlerini denetledi - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde marketlerdeki reyonlarında ürünleri fiyatlarını kontrol edildi.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edilmesi durumunda rapor tutan ekipler, durumu Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mithat Kemal Alay, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.