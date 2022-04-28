Viranşehir'de zabıtadan bayram denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde market, fırın ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatıyla ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerine devam eden ekipler, market, fırın ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat karşılaştırmaları yapıldı.