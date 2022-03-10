Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, balık satışı yapılan işyerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işyerlerini denetledi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, soğutucular, balıkların tazeliği ve saklama koşullarının standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymayan işyerlerini uyardı.