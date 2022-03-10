Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi - Son Dakika
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Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi

10.03.2022 12:22
Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, balık satışı yapılan işyerlerinde denetim yaptı.

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, balık satışı yapılan işyerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işyerlerini denetledi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, soğutucular, balıkların tazeliği ve saklama koşullarının standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymayan işyerlerini uyardı.

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Viranşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi - Son Dakika
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