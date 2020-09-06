Viranşehir'deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Viranşehir'deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin vurulma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga ve kardeşlerin vurularak yere düşme anı yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet Geldi ile Sinan Geldi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Viranşehir'de yaşanan olayın dehşete düşüren güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor.