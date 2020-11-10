Son dakika haberleri | Şanlıurfa'daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama

10.11.2020 13:50
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama, System.String[]

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Viranşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şanlıurfa'daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama - Son Dakika


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