Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Viranşehir'den kısa kısa

20.07.2022 15:23
Viranşehir'den kısa kısa

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modelli Meslek Lisesi'nin sözleşmesi imzalandı.

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modelli Meslek Lisesi'nin sözleşmesi imzalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Kaymakam Önder Çengel, OSB Müdürü Murat Alkan ile ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Çengel, organize sanayi bölgesinde kurulacak olan meslek lisesinin sanayicilerin yükünü azaltacağını belirtti.

Birçok sektörün ihtiyaç duyacağı kalifiye ara elemanının meslek lisesinde yetişeceğini ifade eden Çengel, "Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlarla alan ve işlev olarak büyümesini sürdürüyor. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda bitirdik. Yeni ilave alanları OSB'ye katmak için Sanayi Bakanlığı'na başvurularımız yapılmıştı. Süreç işlemeye devam ediyor. Büyüyen ve gelişen OSB'lerin en büyük ihtiyacı nitelikli insan kaynağıdır. OSB Meslek Lisesinde hem teorik hem de pratikte eğitim almış üreten gençler yetişecektir." ifadelerini kullandı.

Viranşehir Belediyesi'nin çalışmaları

Viranşehir Belediyesince düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar, yüzme öğreniyor.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde açılan yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. Eğitmenler nezaretinde yüzme öğrenen çocuklar, tatili yüzme öğrenerek değerlendiriyor.

Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre günde 3 seans halinde yürütülen yüzme kurslarında, çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor.

Çocuklara yüzmenin temel kuralları öğretirken, suda panik yaşamamaları için yapılması gerekenler aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yüzme eğitmeni Ömer Öztemel, Viranşehir Belediyesi bünyesindeki havuzlar sayesinde gençlerin artık tehlikeli olan sulama kanallarına gitmediğini belirtti.

Yüzme kursun ilgi gördüğünü belirten Öztemel, "Belediyemizin havuzları var, burada yüzme kursları da veriyoruz. Bu sayede ilçemizde yaşanabilecek boğulma vakalarının da önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Viranşehir Belediyesi, Kaymakamlık, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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