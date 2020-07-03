Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir çiftçi tarafından ekimi yapılan patatesin hasadı yapıldı.

Çiftçi Mehmet Şerif Kuran tarafından 450 dönüm arazide ekilen patatesin hasat çalışmaları başladı.

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Varlı, hasat yapılan tarlayı ziyaret ederek Kuran'dan bilgi aldı.

Viranşehir'de alternatif tarımın yapılmasının çiftçiler ve yatırımcılar açısından önemli olduğunu aktaran Varlı, patates ekimi yapan Kuran'ı tebrik etti.

Anız yakanlara para cezası

Viranşehir Kaymakamlığınca anız yakan 30 çiftçiye 240 bin lira para cezası kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, anız yakmanın ekolojik çeşitliliğe ve tarımsal verime zarar verdiği belirtilerek, 2 bin 877 dönüm araziye zarar veren 30 kişi hakkında para cezası uygulandığı kaydedildi.