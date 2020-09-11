Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin girişimleri sonucu tren yolu parkının yapım çalışmaları başladı.

İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde tren yolu olarak bilinen 45 dönümlük alana yapılması planlanan parkın ihalesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

İhale aşamasının ardından yüklenici firma, parkta kazı çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Ekinci, yapılacak park ile ilçenin rahat bir nefes alacağını söyledi.

Park için yoğun girişim ve çaba sarf ettiğine vurgu yapan Ekinci, "Daha yeşil ve yaşanabilir bir Viranşehir için bıkmadan, usanmadan ve yılmadan çalışmalara devam edeceğiz. Parkımız birkaç ay içerisinde bitirilecek. Sosyal ve spor alanlarıyla, estetik açıdan da birçok donanımı içinde barındıracak parkımızda bisiklet parkuru, spor aletleri, koşu ve yürüyüş parkuru, havuz ile çocuk oyun grupları yer alacak." dedi.

Hürriyet Mahallesi asfaltlanıyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatları doğrultusunda ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi asfaltlanıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmaları kapsamında merkez Hürriyet Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, ilgili birim müdüründen bilgi aldı.

Ekinci, mahalle sakinleri ile sohbet edip taleplerini dinledi.

Asfaltlama çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Başkan Ekinci, her zaman halkın yanında ve hizmetkarı olduklarını belirtti.