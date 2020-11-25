Viranşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Esnaf ve karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet eden Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kurallara uymalarını istedi.

Her beraber bu sorunun üstesinden geleceklerini aktaran Ekinci, "Maske, hijyen ve mesafe, bu 3 kural çok önemli. Bu 3 kural hayatımızın bir parçası haline gelmeli. İlçemizde bu anlamda önemli bir ilerleme var. Bu kurallara uyduğumuz sürece virüs hayatımızdan çıkar." ifadelerini kullandı.

Ekinciye, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin de eşlik etti.

Belediye Başkanı Ekinci, vergi borcunu veznede ödedi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kendisine ait çevre temizlik vergi borcunu belediye veznesinde ödedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Ekinci, belediyeye borcu olan mükelleflerin ödediği vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döneceğini kaydetti.